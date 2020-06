Serie A, Milan-Roma 2-0: sblocca Rebic, chiude Calhanoglu dal dischetto

Triplice fischio per il match di San Siro tra Milan e Roma.

La sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A è terminata sul risultato di due a zero. I rossoneri, reduci dalla sonora vittoria contro il Lecce, hanno conquistato nuovamente i tre punti. La gara sembrava in gran parte equilibrata, tanto che fino a ripresa inoltrata erano state poche le occasioni da ambo le parti. Al 72′, tuttavia, a sbloccare il risultato approfittando di un calo fisico dei giallorossi è stato Rebic. Mirante aveva inizialmente salvato la porta su un tiro di Calhanoglu, ma la palla era finita tra i piedi dell’attaccante, che calcia a colpo sicuro. Palo e sfera che carambola nuovamente davanti al croato, il quale questa volta non sbaglia. Nel finale spazio nel tabellino dei marcatori anche per Calhanoglu, che ha realizzato la rete del raddoppio su calcio di rigore a seguito di un fallo in area di Smalling su Theo Hernandez.

Il Milan sale a quota 42 a pari punti con il Napoli (impegnata a breve contro la SPAL) e guarda all’Europa. La Roma, invece, resta a 48 punti al quinto posto della classifica, che dovrà difendere proprio dall’agguato degli azzurri.

