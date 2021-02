Serie A, Milan-Inter: Ibrahimovic contro Lukaku ma non solo, dentro Tonali ed Eriksen. Le probabili formazioni

Alle 15:00 va di scena il derby di Milano.

La sfida tra Milan e Inter rappresenta uno dei crocevia più importanti della stagione attualmente in corso. Dopo anni di purgatorio, le due compagini milanesi si sono ritrovate a lottare nuovamente per obiettivi di vertice. Molteplici gli spunti d’interesse che questo ‘lunch match’ è pronto a mettere in mostra sul rettangolo verde di San Siro. Le due squadre dovrebbero scendere in campo con schieramenti abbastanza canonici e già visti diverse volte, ma con qualche sorpresa per entrambe nel reparto mediano.

Stefano Pioli dovrebbe ovviare all’assenza per infortunio di Bennacer schierando Tonali insieme a Kessie per completare il duo centrale davanti alla difesa. Quest’ultima, complice il rientro di Calabria, dovrebbe restare invariata rispetto alle scorse uscite dei rossoneri: coppia Romagnoli-Kjaer e il solito Theo Hernandez che agirà sull’out di sinistra. Davanti – alle spalle del totem Ibrahimovic – il trittico di trequartisti dovrebbe essere composto da Calhanoglu, Rebic e Saelemaekers.

L’Inter di Antonio Conte potrebbe invece arrivare a questa sfida con una formazione piuttosto spregiudicata offensivamente. Sulle corsie esterne del quintetto di centrocampo spazio ad Hakimi e Perisic, con Barella e Eriksen che avranno il compito di coadiuvare Brozovic in cabina di regia. I soliti Lukaku e Lautaro Martinez saranno i due riferimenti avanzati, mentre davanti ad Handanovic spazio ancora una volta per il leader arretrato De Vrij insieme a Skriniar e Bastoni.

Di seguito le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1) :Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie, Saelemakers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli.

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte