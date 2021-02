Serie A, Milan-Crotone: Pioli lancia il tridente, Stroppa subito con Ounas e Di Carmine. Le probabili formazioni

Alle 15:00 il Milan affronta il Crotone per tornare al primo posto della classifica.

Una sfida molto importante quella prevista per l’ora di pranzo a San Siro. La formazione rossonera – in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A – deve rispondere al successo esterno dell’Inter che, grazie ai tre punti conquistati contro la Fiorentina, è momentaneamente passata in vetta alla Serie A. Il Crotone deve invece risalire la china, per uscire dalle zone calde e abbandonare l’ultimo posto che sta davvero stretto alla compagine rossoblu.

Stefano Pioli potrebbe decidere – in assenza di Calhanoglu – di schierare un tridente di trequartisti composto da Leao, Rebic e Saelemaekers, tutto a sostegno di Ibrahimovic. Nei rossoneri dovrebbe cambiare qualcosa anche in mezzo al campo, dove con tutta probabilità non potrà esserci Bennacer colpito da una bronchite. Al suo posto pronto Meitè insieme all’inamovibile Kessie, mentre Tomori ovvierà alle condizioni fisiche ancora non eccellenti di Kjaer. Novità importanti invece per Giovanni Stroppa, che dovrebbe mettere in campo dal primo minuto i due acquisti offensivi dell’appena conclusa finestra di calciomercato: Ounas e Di Carmine, infatti, dovrebbero essere i riferimenti avanzati del 3-5-2 rossoblu, con la linea mediana centrale formata da Vulic e Eduardo che coadiuveranno il vertice basso Benali. Le ali di centrocampo saranno invece Pedro Pereira e Reca, con il trio Golemic-Djiji–Marrone che si posizionerà di fronte a Cordaz.

Di seguito le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Eduardo, Benali, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.