Serie A, Malagò annuncia: “Il calcio riparte al 99,9%, vi svelo la data”

Parla Giovanni Malagò.

Ieri la Lega di Serie A, durante l’assemblea in corso in videoconferenza, ha proposto la ripresa del campionato per il 13 giugno, data che è stata scelta a larga maggioranza e a svantaggio del 20 giugno. La ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori. L’Assemblea ha inoltre indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare.

Comunicato ufficiale Lega Serie A: indicata la data per la ripresa del campionato

A confermare tale ipotesi, comunicata tra l’altro anche sul sito ufficiale della Lega Serie A, è stata confermata dal presidente del CONI, intervenuto ai microfoni di Radio 2 nel corso della trasmissione ‘Non è un Paese per giovani’: “Al 99.9% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco”.

Dunque, tenendo presente che bisognerà chiudere tutto entro il 2 agosto per lasciare spazio a Champions ed Europa League, qualora la Serie A ripartisse realmente il 13 giugno ci sarebbe spazio anche per giocare le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, che verrebbero disputate a luglio.