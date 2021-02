Serie A, Lippi: “Barella tra i più forti al mondo. Scudetto? Nulla è ancora deciso, in Champions e Europa League…”

L’ex tecnico della Juventus, Marcello Lippi

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “TMW“, ha parlato del momento delle squadre italiane in chiave Scudetto. Tra i temi affrontati dal tecnico anche quello relativo alle competizioni europee, con Juventus, Atalanta e Lazio pronte a giocarsi il passaggio del turno in Champions League, mentre in chiave Europa League Roma, Milan e Napoli cercheranno l’approdo alla fase successiva. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore di Viareggio.

GIOVANI ITALIANI – “Barella è il più forte di tutti in questo momento, è uno dei più forti centrocampisti al mondo. Mi piace molto anche Pessina, per il quale l’Atalanta ha deciso di privarsi di uno come Gomez che ha fatto la storia del club”.

SQUADRE ITALIANE IN EUROPA – “Abbiamo squadre cresciute molto come l’Inter, che non è la stessa di qualche mese fa, così come il Milan. L’Atalanta si sta confermando anche a livello internazionale, la Juventus sta vivendo un momento particolare con un nuovo tecnico che ha dovuto fare le verifiche sul campo e non in amichevole. Ad oggi la più forte in Italia è l’Inter, ma è uscita dalle coppe. Al momento in Italia non c’è una squadra forte a livello europeo”.

SCUDETTO – “L’Inter è la più continua, è vero, però manca ancora un bel po’. C’è da considerare che essendo fuori dalle coppe, l’Inter può dedicare la sua preparazione solo al campionato e questo è un vantaggio. Juve? Ho sentito tante critiche, c’è un processo di rinnovamento, ma sono dentro a tutto. Sono in finale di Coppa Italia, sono in corsa in Champions, credo che passeranno il turno col Porto, e poi in campionato se vince il recupero col Napoli può sperare ancora. Si sente la mancanza di Dybala».

IBRAHIMOVIC SANREMO – “E’ abbastanza curioso che una squadra che si sta giocando lo Scudetto permetta una situazione simile”.