Serie A, l’Inter sbanca il ‘Bentegodi’: 1-2 al Verona e tre punti sotto l’albero, ecco la classifica aggiornata

Importante successo per l’Inter di Antonio Conte.

Serie A, 14a giornata: le formazioni ufficiali di tutti i match delle 20,45

La compagine guidata dal tecnico pugliese è riuscita ad ottenere i tre punti in un match complessivamente equilibrato, contro un Hellas Verona che ha provato fino alla fine a strappare almeno un punto ai nerazzurri. Le reti di Lautaro Martinez e Skriniar assicurano il momentaneo primato in classifica alla franchigia milanese, in attesa del Milan che alle 20:45 affronterà la Lazio. Vittoria che da morale e che si aggiunge ai sei successi consecutivi ottenuti in altrettante ultime gare di Serie A.

Verona-Inter, Marotta: “Sarà un match interessante, con Conte valuteremo il mercato. Eriksen? Abbiamo una soluzione”