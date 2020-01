Serie A, Lecce-Udinese: Gotti con il tandem Okaka-Nestorovski, esordio per Donati. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Lecce-Udinese.

Andrà in scena al “Via del Mare” la delicata sfida salvezza tra Lecce e Udinese, in programma questo pomeriggio alle 18:00 e valida per la 18^ giornata di Serie A. I salentini, a secco di vittorie dallo scorso 30 novembre e reduci da un periodo opaco che gli ha fruttato un solo punto negli ultimi tre turni di campionato, è in cerca di una vittoria che possa invertire il proprio trend negativo. Situazione sicuramente più rosea per i friulani, a caccia di un successo per dare seguito alla vittoria maturata contro il Cagliari alla “Dacia Arena” con cui i bianconeri hanno salutato il 2019.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco. All. Liverani

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti