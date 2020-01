Serie A, Lecce-Udinese 0-1: De Paul regala la vittoria ai suoi all’88’, ancora ko i giallorossi. Il commento

Scontro diretto in zona salvezza: al “Via del Mare”, a partire dalle 18.00, si sono scontrate Lecce e Udinese, in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie A che ha aperto il nuovo anno.

I primi minuti della gara sono di grande equilibrio, specchio della classifica: soltanto due punti, infatti, separano le due compagini. Nessuna delle squadre in campo vuole correre rischi ed attende, dunque, un passo falso degli avversari. A un quarto d’ora dal fischio d’inizio arrivano le prime occasioni. Fofana, da un lato, e Falco, dall’altro, tentano di rendersi pericolosi ma non trovano la porta. Al 21′ i padroni di casa sfiorano il gol. È Babacar ad andare ad un soffio dalla rete, colpendo con un tiro violento la traversa. Sul rimbalzo ci prova Mancosu con un destro a giro, ma Musso dice di no. Prendono coraggio i giallorossi, che nonostante le ripetute occasioni non riescono però a concretizzare. Nel finale del primo tempo tornano a farsi vedere in area avversaria anche gli ospiti. Mandragora prova il tiro da fuoriarea, ma Gabriel ci mette i pugni.

La ripresa ha inizio subito a ritmi alti. Al 47′ Okaka, approfittando di una deviazione su un tiro di Nestorovski, si gira e batte col destro il portiere avversario. Il VAR, tuttavia, ferma la festa dei bianconeri segnalando fuorigioco. Si rimare sullo zero a zero. Dopo un quarto d’ora l’azione si ripete. È ancora Okaka a mettere, di tacco, il pallone in rete, da posizione irregolare. Nulla da fare per i friulani. Al 72′ ci prova anche Mandragora, ma il suo tiro con il mancino termina fuori. A due minuti dal termine dei tempi regolamentari arriva però il gol tanto ricercato. A firmare la rete dello 0-1 è De Paul. L’argentino ha gestito bene uno scambio con Mandragora, ha controllato il pallone col tacco e lo ha spedito tra i pali. Non può far nulla Gabriel questa volta. Il recupero è lungo, ma i padroni di casa non ne approfittano.

L’Udinese torna a vincere e si porta a quota 21, ben lontano dalla zona retrocessione. Il Lecce, invece, incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta a 15 punti, soltanto uno in più della terzultima.