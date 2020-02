Serie A, Lecce-SPAL 2-1: esordio amaro per Di Biagio, giallorossi al terzo successo consecutivo

Il Lecce conquista la terza vittoria consecutiva.

In occasione dell’anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, tra le mura del Via del Mare, i giallorossi hanno battuto la SPAL. Poche emozioni nel primo tempo della gara. Il risultato, infatti, si è sbloccato soltanto al 41′, grazie a un calcio di rigore concesso ai padroni di casa per un intervento scomposto di Bonifazi in area su Majer. A realizzare il gol dagli undici metri è Mancosu, con un destro sotto la traversa. Match in discesa per i giallorossi, che vanno negli spogliatoi in vantaggio di una rete. Nei primi minuti della ripresa, tuttavia, Petagna riesce a riportare il risultato sulla parità con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Occasioni da ambo le parti nel corso del secondo tempo, ma al 66′ i salentini tornano nuovamente avanti. Il duo Mancosu-Majer, già protagonista nel corso delle azioni salienti del match, crea una bella occasione in velocità. Lo sloveno controlla in corsa il pallone e lo spedisce, da destra, all’incrocio: la sfera colpisce il palo ed entra in rete. Nel finale, la squadra di Gigi Di Biagio non riesce a reagire. Il match termina sul punteggio di 2-1.

Lo scontro salvezza del Via del Mare ha visto trionfare la compagine di Fabio Liverani, che nelle scorse giornate ha inserito il turbo conquistando ben nove punti in tre giornate e salendo a +4 sulla terzultima, in attesa che le altre scendano in campo. Gli estensi, oggi al debutto sotto la guida del nuovo tecnico Gigi Di Biagio, invece, restano in coda alla classifica a quota 15.