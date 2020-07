Serie A, le probabili formazioni di Verona-Lazio: i dubbi e le idee di Ivan Juric e Simone Inzaghi

La Serie A continua a dare spettacolo.

Archiviate le prime tre gare della 36esima giornata del campionato, Milan-Atalanta (1-1), Brescia-Parma (1-2), Genoa-Inter (0-3) e Napoli-Sassuolo (2-0), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti match. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c’è sicuramente quella del Bentegodi, dove Hellas Verona e Lazio si sfideranno per provare a consolidare gli obiettivi, diversi, di questa stagione: la gara, in programma alle ore 19.30, sarà visibile sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253.

Pochi dubbi per Ivan Juric, che per la sua difesa a tre punta su Rrahmani, Gunter ed Empereur con SIlvestri in porta. Faraoni e Lazovic agiranno sulle fasce e Amrabat, Veloso saranno i centrali. In attacco, Pessina e Borini agiranno sulla trequarti con Salcedo unica punta.

Idee molto chiare anche per Simone Inzaghi, che dopo aver conquistato il quarto posto in classifica grazie al successo interno contro il Cagliari (2-1), cambia poco in formazione. Strakosha trai pali, con Patric, Luiz Felipe e Acerbi in difesa. A centrocampo spazio a Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony e in attacco la solita coppia Correa-Immobile.

Di seguito, le probabili formazioni.

VERONA (3-4-2-1): SIlvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Salcedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.