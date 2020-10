Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Parma: le scelte di Gotti e Liverani. Le quote dei bookmakers

Tutto pronto per Udinese–Parma.

Archiviata la sosta delle Nazionali, i bianconeri di Udine sono pronti a sfidare i ducali per la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A: il match, in programma alle ore 18.00 allo Stadio “Friuli”, sarà visibile in tv su Sky. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara in favore dei padroni di casa; il segno 1, infatti, è offerto a 1.87, il segno X a 3.55, e infine il segno 2 a 4.25.

Luca Gotti, ancora indeciso su Deulofeu o Okaka come partner di Lasagna, punta su Arslan come playmaker, con gli argentini De Paul e Pereyra che agiranno da mezzali. A destra, assente ancora Stryger-Larsen, Ter Avest e Molina si contendono il posto da titolare sulla fascia, con Ouwejan dalla parte opposta. In difesa De Maio completerà il reparto difensivo accanto a Rodrigo Becão e Samir. Fra i pali, con Musso infortunato, dovrebbe giocare Nicolas, favorito su Scuffet.

Fabio Liverani schiererà in campo il Parma con il 4-3-1-2. Davanti al portiere Sepe, Laurini e Gagliolo saranno i due esterni bassi, mentre in mezzo Iacoponi affiancherà Bruno Alves. A centrocampo il ruolo di playmaker sarà affidato a uno tra Grassi o Hernani, con Kucka e Kurtic mezzali. Davanti il nuovo acquisto Cyprien giostrerà dietro le due punte Karamoh e Gervinho. Positivi al coronavirus Inglese e Dezi.

Di seguito, le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Deulofeu, Lasagna

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Giu. Pezzella; Kucka, Grassi, Kurtic; Cyprien; Karamoh, Gervinho