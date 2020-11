Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari-Sampdoria: Ranieri senza Keita e Candreva, Damsgaard dal 1′

Tutto pronto per Cagliari-Sampdoria.

Alle 15.00, alla “Sardegna Arena”, rossoblu e blucerchiati si sfideranno nell’anticipo del sabato per la gara valida per la settimana giornata del campionato di Serie A. Solo un cambio per Eusebio Di Francesco rispetto all’ultima gara, con Sottil che partirà dalla panchina per fare spazio all’ex Napoli Ounas. Claudio Ranieri, invece, dovrà invece fare a meno di Keita e Candreva, al posto dell’ex Inter c’è Damsgaard.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Ounas; Simeone.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella.