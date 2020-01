Serie A, Lazio-Napoli: Di Lorenzo ancora centrale, sorpresa Ospina. Le formazioni ufficiali

Ancora pochi istanti e sarà Lazio-Napoli.

Manca sempre meno alla delicata sfida tra biancocelesti e azzurri che, questo pomeriggio, si affronteranno allo stadio “Olimpico” di Roma nella gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Dopo il successo ottenuto in casa del Brescia, la formazione di Simone Inzaghi, punta a conquistare la decima vittoria consecutiva. Stesso obiettivo per il Napoli, deciso a rialzare la testa dopo il ko rimediato in casa contro l’Inter.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All: Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All: Gattuso