Serie A, Lazio-Crotone: doppio Simy all’Olimpico, ma Caicedo salva Inzaghi. La classifica aggiornata

La Lazio batte per 3-2 il Crotone.

La formazione biancoceleste ottiene non con poca fatica un successo interno molto importante per il morale e le proprie ambizioni di classifica. Nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, i capitolini hanno affrontato e battuto la compagine calabrese, arrivata in quel di Roma con tutte le intenzioni di portare a casa qualche punto. Nulla di fatto per la squadra di Serse Cosmi, riuscita a pareggiare per ben due volte il parziale di svantaggio grazie alla doppietta di Simy, vero mattatore e protagonista della gara. Sono servite solo momentaneamente, infatti, le reti di Milinkovic Savic e Luis Alberto, alle quali – sul finire di gara – si è però poi aggiunta quella decisiva siglata da Caicedo. Sempre decisivo il giocatore ecuadoriano, vera e proprio asso nella manica di Simone Inzaghi che adesso può godersi questi tre punti e preparare al meglio il prossimo confronto di Champions League contro il Bayern Monaco.

