Serie A, Lazio-Cagliari: Inzaghi con il tandem Correa-Immobile, esordio per Rugani. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto allo stadio “Olimpico”.

Sale l’attesa per il match di questa sera tra Lazio e Cagliari, in programma allo stadio “Olimpico”. Inzaghi lancia Musacchio dal primo minuto, tandem Correa-Immobile in attacco. Esordio per Rugani, rientra Nandez dopo la squalifica. Davanti ci sono Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Godin, Walukiewicz, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All. Di Francesco