Serie A, Lazio-Cagliari 1-0: Immobile segna e centra l’aggancio alla Roma, Di Francesco cade all’Olimpico. La classifica

Missione compiuta per la Lazio.

Può fare festa la Lazio che non spreca la ghiotta occasione presentatasi questa sera, dopo il ko della Roma contro la Juventus – deciso dalla rete di Ronaldo e dall’autogol di Ibanez, imponendosi sul Cagliari con il risultato di 1-0 e centrando così l’aggancio in classifica ai giallorossi a quota 40 punti.

Un risultato importante per Inzaghi, che vola al quarto posto in classifica, condannando il Cagliari al terzultimo posto in classifica. Sfida decisa dal solito Ciro Immobile che regala tre preziosissimi punti ai biancocelesti che conquistano così il sesto risultato utile consecutivo in campionato.