Serie A, Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Pirlo con il 4-4-2, Boga in panchina

Tutto pronto per l’incontro tra Juventus e Sassuolo.

In occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A, scenderanno in campo all'”Allianz Stadium” di Torino le squadre guidate da Andrea Pirlo e Roberto De Zerbi. Le compagini, separate da un solo punto nella graduatoria della massima serie, cercheranno i tre punti per scalare posizioni in classifica. Poco prima del fischio d’inizio, programmato per le ore 20.45, sono state diramaate le formazioni ufficiali dell’incontro.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traorè; Caputo.