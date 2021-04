Serie A, Juventus-Genoa: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Juventus-Genoa.

All’Allianz Stadium di Torino la compagine piemontese e quella ligure dovrebbero dare seguito ad un confronto senza esclusione di colpi. I bianconeri cercheranno di attuare lo sprint decisivo per la conquista di un posto nella prossima Champions League. La vittoria nello scorso match contro il Napoli ha ridato certezze alla squadra di Andrea Pirlo, mettendo in chiaro come l’obiettivo della vecchia Signora sia arrivare quanto più in alto possibile in classifica.

Il Genoa di Davide Ballardini si trova in un momento di forma ottimo. Merito soprattutto del tecnico subentrato a Rolando Maran, capace in poco tempo di trovare una quadra tattica ad un organico sembrato per larghi tratti senza una vera e propria identità collettiva. Il confronto con i bianconeri – in diretta esclusiva su su Sky Sport Serie A a partire dalle ore 15:00 – potrà essere un test importante per capire da che punto potranno ripartire i rossoblu nella prossima stagione.

Secondo le maggiori agenzie di scommesse sportive la formazione bianconera parte come l’assoluta favorita per questo match. Un possibile successo della Vecchia Signora è infatti fisso a quota 1.25, passibile un ulteriore ribasso per eventuali ‘scommesse live’. Il Grifone si trova in un buon momento stagionale, ma i bookmakers reputano quasi impossibile un suo risultato positivo. La vittoria per la compagine di Davide Ballardini tocca quota 12.00 , mentre il pareggio si stabilizza a 5.25.

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca.