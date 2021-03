Serie A, Juventus-Benevento: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

La Juventus riceve in casa il Benevento.

Juventus, Ronaldo vince e promette: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno”

La formazione bianconera scenderà sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium alle ore 15:00 – in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) – per confermare quanto di buono fatto in quel di Cagliari nello scorso turno. L’1-3 maturato alla ‘Sardegna Arena’ ha dato conferma di una squadra in salute e che sembrerebbe ripresa dall’eliminazione in Champions League per opera del Porto. Nonostante ciò, ad attenderla c’è un Benevento ambizioso e che vuole definitivamente tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.

I campani – secondo le quote dei bookmakers – hanno poche possibilità di portare a casa il successo. Un 15.00 per un Benevento che – anche per le maggiori agenzie di scommesse sportive – troverà certamente qualche difficoltà contro i bianconeri, al contrario favoriti e quotati a 1.18. Ciò la dice lunga sul momento che stanno passando entrambe le squadre. Il pareggio resta fisso a 6.75, non escludendo che entrambe le squadre possano andare in rete. Un over 3,5 è infatti quotato a 2.20, con due reparti offensivi che ci si aspetta possano dare gol e spettacolo in una sfida dalla fondamentale importanza di classifica.

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. ALL.: Pirlo.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Caldirola; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Lapadula, Gaich. ALL.: F. Inzaghi.