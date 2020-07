Serie A, Inter-Napoli 2-0: D’Ambrosio e Lautaro si riprendono il secondo posto, azzurri ko

Testa a testa nella trentasettesima giornata di Serie A: l’Inter si riprende il secondo posto.

Dopo la vittoria dell’Atalanta in casa del Parma, anche gli uomini di Antonio Conte hanno risposto “presente” alla corsa per il secondo posto della classifica. I nerazzurri, infatti, hanno battuto il Napoli a San Siro, scavalcando gli orobici, che grazie ai tre punti conquistati al Tardini avevano momentaneamente superato i diretti contendenti. A firmare la vittoria del club di Milano D’Ambrosio, autore di una rete col mancino a undici minuti dal fischio d’inizio, e Lautaro Martinez, il quale al 74’ ha battuto Meret con un tiro da fuori area dritto sul secondo palo. Agli azzurri di Rino Gattuso non sono bastate le numerose chances per il pareggio avute, nel primo tempo con Insigne e Politano e nella ripresa con Elmas. Nel finale i padroni di casa sfiorano anche il tris con Barella, che tuttavia si divora una clamorosa occasione da gol in contropiede regalando il pallone alla difesa avversaria. Nulla da fare, tuttavia, per i partenopei, che incassano il ko. Risultato finale 2-0.

L’Inter conquista tre punti preziosi per la corsa al secondo posto e torna a +1 sull’Atalanta. Tutto si deciderà nelle prossime giornate. Il Napoli, intanto, resta a quota 59 al settimo posto della classifica.