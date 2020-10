Serie A, Inter-Milan: le formazioni ufficiali. Lautaro e Lukaku sfidano Leao e Ibrahimovic

Tutto pronto per il Derby della Madonnina.

Alle ore 18.00 è in programma il match tra Inter e Milan, storica sfida intracittadina valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Nonostante il caos che il Coronavirus ha portato nel massimo campionato italiano, manca ormai meno di un’ora al fischio d’inizio del match. Gli allenatori Stefano Pioli e Antonio Conte hanno fatto le loro scelte per una delle partite più importanti del campionato. Come da copione, non mancano i big della sfida che scenderanno in campo dal primo minuto: Theo Hernandez e Ibrahimovic da un lato, Hakimi e Lukaku dall’altro. Di seguito, dunque, le formazioni ufficiali di Inter-Milan.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

