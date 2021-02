Serie A, Inter-Lazio 3-1: Inzaghi ko e sorpasso al Milan, la coppia Lu-La trascina Conte in vetta. La classifica

L’Inter vince e convince al “Giuseppe Meazza”.

Missione compiuta per l’Inter di Antonio Conte che centra l’ottavo successo consecutivo a “San Siro”, battendo la Lazio di Simone Inzaghi con un rotondo 3 a 1. Una vera e propria impresa per i nerazzurri, che superano i biancocelesti – ancora imbattuti quest’anno, centrando il sorpasso al Milan e conquistando così la vetta della classifica. Protagonista Lukaku con una doppietta, rigore e guizzo prima dell’intervallo che permettono al belga di raggiungere quota 300 gol in carriera. Nella ripresa Escalante accorcia, ma Lautaro chiude i giochi al 64°. Terzo successo di fila per Conte, che vola al primo posto ad una lunghezza di vantaggio dai rossoneri.