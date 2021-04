Serie A, Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali del match di San Siro

Inter e Cagliari aprono la domenica di Serie A.

La sfida tra nerazzurri e sardi potrebbe segnare un passo in avanti importante per la formazione di Antonio Conte. Quest’ultima, infatti, si avvicina in maniera spedita al diciannovesimo Scudetto della sua storia, ma il Cagliari di Leonardo Semplici è alla ricerca di punti salvezza e arriva a San Siro per giocare una gara propositiva e alla ricerca di un risultato positivo.

Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young, Sanchez, Lukaku.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Carboni, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Pavoletti, Joao Pedro.