Serie A, il sottosegretario Zampa sul caso Genoa: “Il campionato deve essere sospeso”

È bufera in casa Genoa.

La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. Domenica sera, la società ligure ha comunicato un incremento del numero dei positivi al Coronavirus tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. Il club ha sospeso gli allenamenti – come anche disposto dall’Asl – in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata odierna.

Sulla delicata situazione si è espresso il sottosegretario alla salute, Sandra Zampa, che intervenuta ai microfoni di Radio Capital, ha replicato alle parole del Ministro Spadafora: “Il campionato di Serie A deve essere sospeso. Il protocollo che abbiamo sottoscritto, anche con la FIGC, parla chiaro. Con un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I contagiati non possono giocare e a loro volta possono contagiare altri. Sugli stadi il CTS è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli stadi”.