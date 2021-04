Serie A, il designatore Rizzoli: “In Juventus-Napoli Mariani ha sbagliato, c’è un obiettivo per il futuro”

Nicola Rizzoli sull’utilizzo del VAR.

Il designatore arbitrale ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport‘, nel corso della quale si è soffermato sugli errori di Mariani in Juventus–Napoli.

“Ha sbagliato Mariani così come l’AVAR. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro. Personalità degli arbitri? Gli arbitri di un tempo, come tutti del resto, ne avevano mediamente di più, di personalità. Ma non dimentico che si confrontavano con sei telecamere e non con sedici, godendo di protezioni superiori, il non-visto prevaleva sul visto. Un deciso passo avanti lo farà compiere il chiarimento live. L’obiettivo è quello di riuscire a comunicare, in tempo reale, con l’esterno la decisione che si è appena presa, la motivazione della scelta. Naturalmente anche quella del VAR”.