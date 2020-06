Serie A, il Cts dice sì alla quarantena “morbida”: verranno isolati soltanto i giocatori positivi

Novità in vista della ripresa della Serie A.

Il Comitato tecnico-scientifico del Governo, come riporta sembrerebbe avere accolto la richiesta della FIGC per una quarantena “morbida”. Nel caso in cui si dovesse registrare un positivo all’interno della rosa, dunque, non sarebbe messa in isolamento per due settimane l’intera squadra, bensì soltanto il giocatore. Il resto dei calciatori, intanto, verrebbe sottoposto a nuovi tamponi per scongiurare la presenza di altri contagi. Le squadre, in questo modo, avrebbero l’ok per scendere ugualmente in campo. Un importante compromesso, come nel modello Bundesliga, che eviterebbe nuovi stop e dovrebbe quindi assicurare la regolare prosecuzione del campionato.

