Serie A, i pronostici di Spalletti: “Inter fortissima, ma Juventus avvantaggiata. I nerazzurri…”

Parola a Luciano Spalletti.

Il tecnico ex Roma e Inter, intervenuto nel corso degli Italian Sport Awards, il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti della stagione 2018/2019, ha parlato della corsa ai vertici della Serie A. A scontrarsi, in questi mesi, sono i nerazzurri di Antonio Conte e i Campioni d’Italia della Juventus.

“Da spettatore – ha detto – vedo un bel campionato. Sicuramente la Juventus è avvantaggiata, ma l’Inter è fortissima e ha fatto risultati importanti, mi fa piacere che abbia dato seguito al lavoro che è stato fatto negli anni precedenti. Vedo che si va a cercare sempre il confronto, ma in questo caso qui si parla in termini di risultati e di obiettivi: avevamo i nostri e li abbiamo raggiunti. L’Inter di oggi ha i suoi obiettivi ed è in corsa per raggiungerli. È una situazione molto differente: non va messo a confronto quel periodo e questo periodo, vedere chi ha fatto bene e chi ha fatto male. C’è un lavoro di continuità e mi sembra che l’Inter lo stia portando avanti nel modo più corretto possibile. Sono in linea con quelli che devono essere i risultati derivanti da questa crescita“.

