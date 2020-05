Serie A, i dubbi di Miccoli sulla ripartenza: “C’è troppa confusione. L’unica cosa che non devono fare è congelare le classifiche”

“Se la Serie A ripartirà? C’è troppa confusione. Non si sa ancora come stanno le cose. La salute e la sicurezza però, certamente, vengono prima di ogni cosa“.

A dirlo è Fabrizio Miccoli, ex attaccante di Juventus, Fiorentina e Palermo. Intervistato da Tuttomercatoweb, il Romario del Salento si è soffermato sull’attuale situazione che sta attraversando il mondo del calcio: “Capisco che il calcio è business, ma alla base di tutto ci devono essere salute, sicurezza e la vita delle persone. Se ci sono le condizioni si può pensare di ricominciare con le dovute cautele. Altrimenti meglio lasciare stare”.

Tra i dubbi sula ripartenza anche quella legata ai calciatori, rimasti fermi per diverse settimane: “Servirà un pre ritiro. Qualcosa la dovranno fare. È complicato, sarà un problema. Ma chi sta sopra di noi saprà cosa scegliere e fare. L’importante è che si tuteli la salute. Sospensione definitiva? L’unica cosa che non devono fare è congelare le classifiche. Perché il Lecce non merita di retrocedere. Le ultime due partite non sono state più calcio. S’inventassero qualcos’altro”.

Infine, Miccoli si è soffermato sul calciatore che più l’ha impressionato nel campionato di Serie A: “Tonali. È un 2000 e da due anni sta facendo grandi cose, se devo fare un nome faccio il suo. La squadra ideale per lui? Per caratteristiche, vedendo il suo stile di gioco e l’allenatore, direi l’Inter”, ha concluso l’ex numero 10 rosanero.