Serie A, Hellas Verona-Genoa: Verre falso nueve, nei rossoblù torna Pandev. Le formazioni ufficiali

Tra poco si sfideranno Hellas Verona e Genoa: le due compagini in campo con l’obiettivo di ottenere la seconda vittoria consecutiva.

Il fischio d’inizio del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 18.00, tuttavia l’inizio della gara subirà un lieve ritardo a causa di un problema con le linee del terreno di gioco, che andranno rifatte. Un quarto d’ora di ritardo, dunque, per la gara del “Bentegodi”. Intanto, ecco le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Badu, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Wesley, Adjapong.

All.: Juric.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

A disposizione: Marchetti, Radu, Goldaniga, El Yamiq, Jagiello, Ghiglione, Radovanovic, Destro, Agudelo, Favilli, Pajac, Behrami.

All.: Nicola.

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA Aprilia).

Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA Venezia), Damiano Di Iorio (Sez. AIA Vco).