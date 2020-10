Serie A, Hellas Verona-Genoa: le formazioni ufficiali. Juric sceglie Colley e Favilli, Maran punta su Pandev

Il monday night di Serie A è Hellas Verona-Genoa.

Il match tra gli scaligeri ed il Grifone è in programma questa sera alle ore 20.45 e chiuderà la quarta giornata del campionato di massima serie. Dopo il caos che ha riguardato la squadra guidata da Rolando Maran, con un vero e proprio focolaio da Coronavirus nato all’interno del club di Genova, ormai è tutto pronto per il loro ritorno in campo. La compagine del tecnico Ivan Juric si è preparata ad affrontare i liguri con un modulo speculare a quello degli avversari. Ecco le formazioni ufficiali della gara di questa sera.

Almici: “Verona? Ecco come sono andate le cose, non sono arrivato in Serie A per un motivo”

HELLAS VERONA (3-5-2): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Tameze, Vieira, Ilic, Lazovic; Colley, Favilli.

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Schomurodov.

Genoa, Behrami e l’incubo Covid: “Ho avuto paura, vi racconto. Verona? Serviranno i leader”