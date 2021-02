Serie A, Genoa-Napoli: Gattuso cambia dopo le 2 positività, Ballardini rilancia Scamacca. Le probabili formazioni

Il match delle 20:45 tra Genoa e Napoli chiuderà la giornata degli anticipi di Serie A.

In programma per questa sera al ‘Luigi Ferraris’, il confronto tra la formazione ligure e quella campana si prospetta dai molteplici spunti di interesse. La cura Ballardini ha senza dubbio fatto effetto al Grifone, rinato sotto ogni aspetto tecnico e tattico rispetto alla parentesi Maran. I partenopei, invece, si trovano a dover affrontare due casi di positività al coronavirus, oltre che a cercare di dare una continuità assidua che, finora, è mancata non poco ai suoi risultati.

Nei partenopei potrebbe riposare capitan Insigne, uscito malconcio dalla gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Al suo posto Gattuso dovrebbe schierare Politano, terzo nel tridente offensivo completato da Petagna e Lozano. L’assenza di Koulibaly in difesa ha il suo rilevante peso specifico, con Maksimovic che dovrà essere bravo ad ovviare a questa accanto ad un leader arretrato come Manolas. Tra i pali il classico ballottaggio tra Ospina e Meret dovrebbe vincerlo l’estremo difensore colombiano.

Novità importanti anche nel Genoa, dove Scamacca è attualmente in pole per far coppia in avanti con Destro. A dargli sostegno dovrebbe esserci nuovamente Zajc, con Strootman e Badelj che potrebero partire più arretrati. Ballardini sembra ancora orientato nel schierare la sua classica difesa a tre con Radovanovic perno centrale e Criscito in posizione laterale così come Masiello Le ali del centrocampo, invece, dovrebbero essere Zappacosta e Czyborra.

Di seguito le probabili formazioni.

GENOA (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Destro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.