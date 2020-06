Serie A, Genoa-Juventus: Sarri conferma Dybala-CR7, Pinamonti dal 1′. Le formazioni ufficiali

Pochi minuti a Genoa-Juventus.

La sfida, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena a partire dalle 21.45. I padroni di casa tenteranno di conquistare l’impresa per raccogliere punti preziosi per la lotta salvezza, ma i bianconeri intendono continuare la loro corsa verso la conquista del titolo allungando sulle contendenti. Di seguito le formazioni ufficiali del match di Marassi.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Behrami, Sturaro; Favilli, Pinamonti. All.: Nicola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.