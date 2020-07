Serie A, Genoa-Inter: Nicola sceglie Iago Falque, Conte senza Barella e De Vrij. Le probabili formazioni

La 36esima giornata di Serie A entra nel vivo.

Il pareggio maturato a San Siro tra Milan e Atalanta (1-1 il risultato finale) ha dato il via a quello che si appresta essere il terzultimo turno del campionato. I tre anticipi del sabato contribuiranno invece a delineare sempre più la classifica, con alcune compagini che a così poche giornate dalla fine cercano di raggiungere ancora i propri obiettivi. Tra queste ci sono certamente Genoa e Inter, con i padroni di casa che devono necessariamente ottenere gli ultimi punti che mancano per raggiungere la salvezza matematica a scapito del Lecce, e con i nerazzurri che puntano forte il secondo posto in classifica.

Nella sfida che andrà in scena a Marassi e in diretta esclusiva su Sky Sport 2, i liguri dovrebbero schierare un trio difensivo nel quale l’unico ballottaggio da risolvere sarà quello tra Goldaniga e Ghiglione, mentre a centrocampo – complice la squalifica di Lerager – mister Nicola dovrebbe dare una chance a Jagiello. Sulla trequarti genoana dovrebbe essere riconfermato Iago Falque, così come Pandev e Pinamonti nel tandem avanzato. Nei nerazzurri invece – vista l’assenza per squalifica di Barella – toccherà a Brozovic e Gagliardini gestire il reparto mediano, con Borja Valero che contende una maglia da titolare a Eriksen sulla trequarti. In attacco potrebbe essere rischierato il duo formato da Lukaku e Lautaro Martinez, anche se l’ottima condizione di Sanchez crea più di qualche dubbio. Dietro pesa l’infortunio di De Vrij, al suo posto pronto a rimpiazzarlo Ranocchia.

Di seguito, le probabili formazioni.

GENOA (3-4-1-2): Perin, Goldaniga, Zapata, Masiello, Biraschi, Jagiello, Schone, Criscito, Iaago Falque, Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Ranocchia, Skriniar, Bastoni, Gagliardini, Brozovic, Young, Candreva, Eriksen, Lukaku, Lautaro Martinez.