Serie A, Genoa-Inter: le formazioni ufficiali. Eriksen titolare, Hakimi è in panchina. Maran schiera Pjaca

Tutto pronto per il match in programma alle ore 18.00.

In occasione della quinta giornata del campionato di Serie A, andrà in scena allo stadio “Marassi” il match tra i padroni di casa del Genoa, guidati da Rolando Maran, e l’Inter di Antonio Conte. Quest’ultimo, dopo l’esito negativo del tampone odierno, ritrova Achraf Hakimi che riesce a raggiungere i compagni nel capoluogo ligure, anche se non partirà titolare. Alle spalle del duo Lukaku-Lautaro, inoltre, il tecnico ex Chelsea ha scelto il danese Eriksen. L’allenaotre dei rossoblù, invece, ha deciso di affiancare a Pandev l’ex attaccante della Juventus Pjaca. Di seguito, dunque, le formazioni ufficiali del match delle 18.00.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca. A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari, 14 Biraschi,16 Zajc, 21 Radovanovic, 23 Destro, 24 Melegoni, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 90 Dumbravanu. Allenatore: Rolando Maran.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Erisken; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 2 Hakimi, 6 de Vrij, 11 Kolarov, 23 Barella, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 48 Carboni, 49 Satriano, 99 Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte.

