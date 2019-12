Serie A, furia Gravina: “Campagna antirazzismo con le scimmie? Ha superato ogni limite”

Gabriele Gravina si sbilancia sulla campagna antirazzismo della Lega Serie A che tanto ha fatto discutere in questi giorni.

Non ha sortito gli effetti sperati l’iniziativa contro il razzismo con le tre scimmiette, una asiatica, una nera e una con i tratti occidentali, dipinte dall’artista italiano Simone Fugazzotto durante la finale di Coppa Italia andata in scena lo scorso maggio. L’opera, una volta apparsa nella sala stampa della Lega Serie A, infatti, ha scatenato un vortice di polemiche che hanno costretto alle scuse anche l’ad Luigi De Siervo. Un argomento su cui anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è soffermato a parlare durante il Consiglio Federale straordinario indetto proprio nella giornata di oggi per nominare un nuovo rappresentante legale del massimo campionato italiano: figura individuata in quella di Giancarlo Abete.

“Campagna Serie A antirazzista? Le campagne pubblicitarie sono sempre esagerate per colpire le attenzioni. Questa però mi sembra che abbia superato il limite e ha esposto il calcio italiano a una serie di attacchi che non merita. Abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti da organismi internazionali su modalità, procedure ed eventuali responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere questa campagna. Noi risponderemo”, le parole di Gravina riportate dall’ANSA.