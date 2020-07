Serie A, Fonseca sfida Conte: cresce l’attesa per Roma-Inter. Le probabili formazioni della gara dell’Olimpico

La Serie A continua a dare spettacolo.

Archiviate le prime tre gare della 34esima giornata del campionato di Serie A, H.Verona-Atalanta (1-1), Cagliari-Sassuolo (1-1) e Milan Bologna (5-1), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti sfide. Il match più importante di questa giornata, è sicuramente quello dell’Olimpico, dove Roma e Inter si affronteranno alle ore 21.45: i giallorossi sono chiamati a dare continuità alla recente serie di 3 successi consecutivi per conservare il margine di 4 punti sul Milan in ottica quinto posto, i nerazzurri invece mirano a mettere pressione alla Juventus, attesa domani dalla sfida con la Lazio.

Roma-Inter, Fonseca: “Nessun problema con Zaniolo. Clima poco sereno? Rispondo così”. E sul quarto posto…

Mister Paulo Fonseca perde Zaniolo per un risentimento al polpaccio ma ritrova Smalling. Al momento però è più probabile che nella difesa a tre a protezione di Pau Lopez ci saranno Mancini, Ibanez e Kolarov. Zappacosta e Spinazzola in pole per occupare le corsie esterne a centrocampo, con in mezzo Cristante e Veretout. A supporto dell’unica punta, Edin Dzeko, ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini. Antonio Conte ha ritrovato il sorriso. La novità riguarda il ritorno di Barella, che con tutta probabilità sarà schierato da titolare, al fianco di Gagliardini. Oltre al sardo, torna a disposizione Romelu Lukaku: per quando riguarda il belga però non è scontato il suo impiego dal 1′, perché lo stato di forma di Sanchez è strepitoso. L’ipotesi più plausibile vede infatti Brozovic schierato da trequartista alle spalle del cileno e di Lautaro. Ma c’è anche la tentazione di schierare il tridente super-offensivo, con Sanchez trequartista e davanti Lautaro e Lukaku. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno.

Roma-Inter, Conte alla vigilia: “Ecco che partita mi aspetto. Noi troppo bistrattati, gli infortuni…”

Di seguito, le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.