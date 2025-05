Serie A, focus sulla zona salvezza

Lotta salvezza che si fa sempre più fitta: chi riuscirà a salvarsi?

Mediagol ⚽️ 12 maggio - 09:30

Ultimi verdetti e battute finali anche per la Serie A, in una stagione che lascia ancora molti punti interrogativi. Da un lato troviamo il testa a testa tra Napoli e Inter per la lotta al Tricolore che tutti sognano, dall’altro una lotta salvezza molto combattuta e senza esclusione di colpi, la cui unica certezza è la già matematica retrocessione del Monza. Venezia, Empoli e Lecce sono racchiuse in soli due punti, mentre Parma, Verona e Cagliari vedono sempre più vicina la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione.

Partendo dal Monza, è stata una stagione molto difficile per i brianzoli, che retrocedono dopo tre anni nella massima serie. Complici di questa disfatta sono sicuramente i numerosi problemi legati alla panchina e i pesanti addii di giocatori importanti, come Bondo passato al Milan e Maldini finito alla corte di Gasperini. A questi si aggiungono anche le partenze di Marì, Cragno e Djuric, che hanno contribuito a un’inevitabile retrocessione.

Diversa la situazione per quanto riguarda il Venezia. Gli arancioneroverdi, nonostante la pesante partenza di Pohjanpalo, hanno cercato di rimanere a galla per conquistare una salvezza che dista tre punti. Nelle ultime uscite, il Venezia è riuscito a ottenere risultati preziosi, come i pareggi contro Lazio, Atalanta e Napoli; nonostante ciò, gli uomini di Di Francesco occupano il penultimo posto.

A occupare rispettivamente il 17º e il 18º posto troviamo Empoli e Lecce: squadre da cui ci si aspettava una stagione migliore, o quantomeno una salvezza più tranquilla. Soprattutto l’Empoli, protagonista di un buon inizio, si ritrova ora a lottare per non retrocedere. A pari punti con l’Empoli c’è il Lecce, da cui, dopo la salvezza relativamente tranquilla dello scorso anno, ci si attendeva qualcosa in più. A penalizzare ulteriormente i giallorossi è stata la pesante cessione di Dorgu al Manchester United.

Situazioni un po’ più serene per Parma, Verona e Cagliari: pur non avendo ancora la certezza matematica della permanenza, queste squadre sono rispettivamente a 4 e 5 punti dalla zona retrocessione. I prossimi scontri saranno decisivi per il destino delle squadre coinvolte, dove ogni errore potrebbe essere fatale. Spiccano in particolare Cagliari-Venezia ed Empoli-Verona: match che si preannunciano come vere e proprie finali.