Serie A, Di Natale: “Milan, non puoi fare a meno di Ibrahimovic. Scudetto? Ecco chi lo merita”

Parla Antonio Di Natale.

L’ex attaccante, che ha appeso le scarpette al chiodo nel 2016, non vede l’ora che la Serie A riparta. Ad oggi, a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus, non si ha ancora una data ufficiale, ma le squadre sono tornate in campo per gli allenamenti. Tre club, in particolare, attendono dopo mesi di stop di avere la possibilità di continuare a lottare per aggiudicarsi lo scudetto: Juventus, Lazio e Inter.

L’ex Udinese, tra le colonne di TuttoSport, ha detto la sua in merito al futuro del titolo di Campione d’Italia, tanto discusso quanto ambito anche in questo delicato momento: “Per me – dice Di Natale – lo merita la Lazio. Ha dimostrato di giocare meglio di tutti, di avere un grande allenatore. La Juventus ha grandissimi campioni, è una squadra fortissima ma questa Lazio mi piace di più. E l’Inter? L’anno prossimo Conte avrà la squadra per vincere lo scudetto. E’ un grande allenatore e sta costruendo qualcosa che diventerà importante. Il Milan può fare a meno di Ibrahimovic? Non se lo può permettere. Quando ha messo piede in campo si è vista un’altra squadra. Ibra non è solo un giocatore, è un leader, un uomo che si fa sentire nello spogliatoio. Una sua parola vale dieci volte quella di un altro. O prendono un giocatore come Ibra o se lo tengono”.

