Serie A, Di Gennaro: “Atalanta un modello per tutti. Vi dico cosa mi ha infastidito in questo periodo”

La parola ad Antonio Di Gennaro.

L’attuale commentatore e opinionista calcistico, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, si è espresso in merito a diversi argomenti riguardanti il calcio italiano e non solo: “Possibili altre sorprese in campionato come le stagioni di Verona e Cagliari? Difficile, anche se l’Atalanta può essere, per tanti club, un modello per gestire una società moderna. L’Atalanta poteva lottare per lo scudetto, peccato per un inizio non perfetto, dove ha inciso anche l’avvio non felice di Champions. Negli anni ha lavorato come si deve, soprattutto nelle infrastrutture, investendo nel club. E poi ha preso Sartori, un grande dirigente. Dirigenti bravi sono fondamentali“.

DIFFERENZA SQUADRE ITALIANE E EUROPEE – “Mi chiedo come mai ci siano squadre così indebitate. In Inghilterra, il Watford prende come la Juve come diritti tv. Vogliamo dare più soldi per questi? Giusto, ma ad una condizione: che per 3-5 anni serve investire quei soldi. Magari proprio questa crisi potrebbe portare ad una revisione del sistema calcio italiano“.

DISACCORDO – “Cosa mi ha dato fastidio? Questa non unità nel valutare l’emergenza e lo scontro politico sulle decisioni da prendere. Servirebbe maggiore unità. Vedo contrasti poi tra Malagò e Gravina, parlando del mondo del calcio. Servirebbe buonsenso e agire con unità d’intenti“.