Serie A, dallo screening agli allenamenti: ecco il protocollo per la ripresa del calcio

Il calcio italiano si appresta a ripartire.

Salvo inattesi colpi di scena, il prossimo 4 maggio – giorno in cui terminerà la FASE 1 di lockdown in Italia – le venti squadre di Serie A torneranno ad allenarsi, seguendo specifiche linee guida per la sicurezza. Ecco, dunque, il protocollo, pubblicato da Gazzetta.it, per la ripresa dell’attività sportiva al quale dovranno attenersi scrupolosamente tutti i club e gli stessi arbitri. Un protocollo fatto di test, screening, allenamenti individuali.

Il documento della commissione medico-scientifica della Figc si suddivide in due parti:

QUI LA PRIMA PARTE, quella prettamente medica.

QUI LA SECONDA PARTE, dove sono specificati i comportamenti da tenere dentro il centro sportivo e le sessioni di allenamento.