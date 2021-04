Serie A, dal successo della Juventus al pari Inter: tutti i risultati della serata e la classifica aggiornata

La Juventus surclassa il Parma, un punto per l’Inter contro lo Spezia.

Il punto sul mercoledì di Serie A che si è appena concluso, con alcuni risultati inaspettati e parziali che hanno rimesso in discussione i verdetti nelle zone calde della classifica. La formazione di Andrea Pirlo super i ducali grazie ai gol dei suoi difensori: la doppietta di Alex Sandro e il gol di De Ligt hanno garantito ai bianconeri tre punti fondamentali per la corsa Champions League, specialmente in vista del match tra Roma e Atalanta. I nerazzurri di Antonio Conte vengono invece fermati dal coraggio dello Spezia di Vincenzo Italiano, che ha messo in difficoltà la compagine interista per buona parte della gara. Complice anche la serata storta di Lukaku, i liguri portano a casa un pari che vale oro in ottica salvezza, specialmente perché ottenuto contro la capolista del campionato.

Ecco tutti i risultati della serata.

Genoa-Benevento 2-2, Udinese-Cagliari 0-1, Spezia-inter 1-1, Juventus-Parma 3-1, Bologna-Torino 1-1, Crotone-Sampdoria 0-1

Di seguito la classifica aggiornata.