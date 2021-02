Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2: decidono Berardi e Caputo, pitagorici sempre più giù. La classifica

Il Sassuolo espugna l'”Ezio Scida”.

I neroverdi tornano alla vittoria e lo fanno battendo il Crotone all'”Ezio Scida”, nel match valido per la 22^ giornata di Serie A. La formazione di Roberto De Zerbi parte subito forte, sbloccando il risultato grazie alla rete di Domenico Berardi. Immediata la reazione dei padroni di casa che, dopo 10 minuti, riportano il risultato in parità grazie ad Adam Ounas messa a segno al 26°. A chiudere definitivamente i conti è Francesco Caputo che, al 49°, non sbaglia dal dischetto, mettendo in rete il gol dell’1-2 finale. Un successo importante per il Sassuolo che torna alla vittoria ponendo così fine ad un periodo opaco vissuto dalla squadra, ma che condanna sempre di più il Crotone ad un ormai sempre più probabile ritorno in Serie B.