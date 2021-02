Serie A, Cassano: “L’Inter è la favorita, però non gioca bene. Ecco gli attaccanti più forti con i quali ho giocato”

Le verità di Antonio Cassano.

L’ex attaccante di Real Madrid e Roma è stato ospite del canale YouTube di Stefano Borghi, ed ha così analizzato a 360° l’attuale situazione del massimo campionato italiano. Tra i tanti temi affrontati da Fantantonio spicca in particolare la sua favorita per la lunga e contorta corsa allo Scudetto. Di seguito, le sue dichiarazioni.

PASSATO E GRANDI ATTACCANTI– “Alla Roma c’erano due grandissimi attaccanti in modo diverso. Uno era Batistuta, un animale che ti spaccava la porta. L’altro era Montella che era un centravanti fantastico. Anche se non era alto, faceva il finto centravanti e poteva fare anche il 10. Poi sono andato a Madrid dove c’era il miglior centravanti della storia del calcio, il Fenomeno Ronaldo. Era qualcosa di magico, di unico e irripetibile. Poi era un tipo come me, non gli piaceva tanto allenarsi e gli piaceva molto mangiare. Poi c’erano Van Nistelrooy e poi in quel gennaio è arrivato con me Higuain che era giovane. In Nazionale ho beccato Vieri che aveva tutto: attaccava la profondità, sapeva tenere palla, faceva gol di destro, di sinistro. Alla Sampdoria avevo Pazzini che qualsiasi tipo di palla gli mettevi, sapeva come muoversi. Poi sono andato al Milan e ho beccato il terzo centravanti più grande della storia del calcio, Ibrahimovic. Era ingiocabile, con la sua altezza riesce a fare sempre la giocata decisiva, per le sue leve è un giocatore unico. Uno solo era come lui, Van Basten. All’Inter c’era Milito. La follia del calcio è come sia stato possibile che Diego è diventato Diego a 27-28 anni quando è andato nel club nerazzurro. È esattamente l’imitazione di Van Nistelrooy. Quello che mi impressionava è quando sterzava in un attimo. Era un giocatore che sapeva stoppare, dribblare, dare la palla, un giocatore fantastico, un ragazzo fantastico. Sembra introverso, ma è un cagacazzi! Mi prendeva con il culo dalla mattina alla sera. non ho capito come ha fatto a esplodere così tardi, è la follia del calcio”.