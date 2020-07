Serie A, Cagliari-Sassuolo: Joao Pedro dal 1°, sorpresa nel tridente per De Zerbi. Le formazioni ufficiali

Scaldano i motori Cagliari e Sassuolo.

Archiviato il pari contro la Juventus, la formazione di De Zerbi va a caccia di punti utili per scalare ancora la classifica, nella sfida di questa sera contro gli uomini di Zenga. Un match da non sottovalutare per i neroverdi che, alla “Sardegna Arena”, affronterà un Cagliari a secco di vittorie da ben 5 partite.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, João Pedro. All. Zenga

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traore; Haraslin, Caputo, Boga. All. De Zerbi