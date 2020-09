Serie A, Cagliari-Lazio: Godin in panchina, Correa e Immobile per i biancocelesti. Le formazioni ufficiali

Andrà in scena alle ore 18 la sfida tra Cagliari e Lazio.

In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A, si affrontano le compagini di Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi. Il tecnico dei sardi decide di non optare in difesa per il nuovo acquisto Diego Godin e schiera i suoi con un 4-3-3; l’allenatore dei biancocelesti, invece, risponde con il solito 3-5-2 e sceglie come coppia d’attacco Immobile e Correa. Di seguito, dunque, le scelte ufficiali dei due allenatori in vista di Cagliari-Lazio.

Serie A, Sampdoria-Benevento: Candreva titolare, Glik guida la difesa dei campani. Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Mario. Allenatore: Di Francesco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Serie A, Torino-Atalanta 2-4: Belotti ci prova, Gomez e Muriel portano la Dea ai primi tre punti