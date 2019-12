Serie A, Cagliari-Lazio 1-2: Luis Alberto e Caicedo firmano la rimonta nel recupero, biancocelesti a -3 dalla vetta. Il commento

Brividi dal primo all’ultimo istante nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Lazio.

Il primo tempo si apre in favore dei padroni di casa. Simeone, infatti, sblocca il risultato a soltanto otto minuti dal fischio d’inizio. L’attaccante rossoblù approfitta di un cross di Joao Pedro sugli sviluppi di una rimessa laterale, anticipa tutti e mette il pallone in rete. La Lazio tenta nei minuti successivi di portarsi in avanti, soprattutto con Lazzari, che però non riesce a concretizzare le azioni. I biancocelesti non riescono a inquadrare la porta. Il secondo tempo riparte sulla scia della prima metà di gioco. La squadra di Simone Inzaghi cerca incessantemente il pareggio. Al 49′ Correa serve con una gran giocata Immobile, ma il colpo di testa del numero dieci viene respinto dagli avversari. Dieci minuti dopo ospiti ancora vicini alla rete dell’uno a uno, questa volta con Lucas Leiva, che però non trova la porta. Intanto, gli uomini di Rolando Maran attendono di poter sfruttare le occasioni in contropiede, ma gli attacchi del duo Joao Pedro – Nainggolan non si rivelano realizzativi. All’84’ Immobile sfiora ancora una volta il gol con un colpo di testa, ma il pallone esce seppur di poco alla destra del palo. È nel corso dei sette minuti di recupero che la Lazio riesce ad agguantare il pari ricercato per tutto il match: a firmare l’1-1, al 93′, è Luis Alberto con un tiro dal limite dell’area. E non solo. Al 98′, infatti, sul gong, arriva anche il vantaggio dei biancocelesti, messo a segno da Caicedo, che di testa sfrutta un cross di Jony.

Alla “Sardegna Arena” la Lazio conquista incredibilmente la vittoria, rimontando il Cagliari nel recupero. I biancocelesti rimangono al terzo posto della classifica di Serie A, ma accorciano le distanze con le due capoliste, Inter e Juventus, portandosi a -3. I rossoblù, invece, restano a quota 29, scavalcati dalla Roma.