Serie A, Brescia-Sassuolo: De Zerbi sceglie Caputo, c’è Balotelli. Le formazioni ufficiali

Andrà in scena questa sera Brescia-Sassuolo.

Il match, in programma al “Rigamonti”, sarà valido per il recupero della settima giornata del campionato di Serie A, in occasione della quale le due squadre non erano scese in campo a causa della recente scomparsa del patron neroverde Squinzi.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Balotelli. All. Corini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi