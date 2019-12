Serie A, Brescia-Sassuolo 0-2: Traore e Caputo firmano la vittoria neroverde. Il commento

Recupero della settima giornata del campionato di Serie A.

Brescia e Sassuolo sono scese in campo questa sera al “Rigamonti” per disputare la gara rinviata a ottobre a causa della scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi.

A conquistare la vittoria sono stati gli uomini di Roberto De Zerbi. Gli ospiti si sono imposti sulle Rondinelle grazie a una rete messa a segno al 25’ da Traore su assist di Berardi e ad una siglata da Caputo, servito da Rogerio, con un tiro rasoterra al 77’. A pochi istanti dall’intervallo, invece, annullato un gol a Balotelli per fuorigioco. I padroni di casa non sono riusciti, nonostante le numerose occasioni maturate soprattutto nel secondo tempo, ad andare a segno. Il match è terminato con il risultato di 0-2.

La squadra di Eugenio Corini non approfitta dell’occasione per conquistare punti utili per la corsa alla salvezza, restando a quota 13 al terzultimo posto. I neroverdi, invece, salgono a 19 punti.