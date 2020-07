Serie A, Brescia-Roma: Fonseca si affida a Kalinic, sorpresa Mirante. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto al “Rigamonti”.

Dopo Lazio e Sassuolo, anche Brescia e Roma si preparano a scendere in campo per la 32^ giornata di Serie A. Le “Rondinelle”, penultime in classifica, non potranno compiere ulteriori passi falsi per non compromettere l’obiettivo salvezza. Situazione sicuramente più rosea per la Roma, decisa a difendere il quinto posto da Napoli e Milan, trovando continuità di risultati dopo il successo dell’Olimpico.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Skrabb. All. Diego Lopez

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini, Kalinic. All. Fonseca