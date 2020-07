Serie A, Brescia-Parma: assenti Donnarumma e Cornelius, sfida Torregrossa-Inglese. Le probabili formazioni

Si torna in campo per il 36esimo turno di Serie A.

Il primo anticipo delle gare del sabato di campionato sarà la sfida che vedrà opporsi sul prato del Mario Rigamonti Brescia e Parma. Con i lombardi ormai condannati alla categoria cadetta e gli emiliani che navigano in zone ormai tranquille della classifica, si prospetta un match dove nessuna delle due compagini abbia qualcosa da difendere per le rispettive ragioni. Con un incontro che conta più per la mera statistica che per le ambizioni, le sorprese in entrambe le formazioni non mancano, anche e soprattutto in vista della prossima stagione.

La partita tra rondinelle e ducali – prevista per le 17:15 in diretta su Sky Sport 2 – vedrà i padroni di casa scendere in campo senza il bomber Donnarumma, addirittura escluso dall’elenco dei convocati. A prendere il suo posto dovrebbe essere dunque Aye, che in coppia con Torregrossa costituirebbe il tandem d’attacco della formazione di Diego Lopez. Il tecnico uruguaiano farà ricorso a Semprini per sostituire lo squalificato Sabelli, mentre a centrocampo potrebbe anche dare un turno di riposo a Tonali. Tra le file degli ospiti ancora assente Cornelius, al suo posto pronto uno tra Inglese e Caprari, mentre sulla linea di centrocampo ancora in dubbio la presenza di Kucka, eventualmente sarebbe pronto Barillà. Il reparto difensivo di mister D’Aversa dovrebbe essere invece gestito da Bruno Alves e Iacoponi.

Di seguito le probabili formazioni.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso, Semprini, Mangraviti, Papetti, Mateju, Dessena, Tonali, Zmrhal, Spalek, Torregrossa, Aye.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Grassi, Kurtic, Kulusevski, Gervinho, Inglese.